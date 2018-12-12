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Beşiktaş-Malmö maçına doğru

- Malmö Teknik Direktörü Uwe Rösler: "Görevimiz elemeleri geçmek. Herkes bunun tarihi bir fırsat olduğunu biliyor"- Takım kaptanı Markus Rosenberg: "Malmö ile yeni bir tarih yazmak istiyoruz"

12 Aralık 2018 Çarşamba 19:51
Beşiktaş-Malmö maçına doğru


İSTANBUL (AA) - UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nun son haftasında yarın Beşiktaş'a konuk olacak İsveç temsilcisi Malmö'de teknik direktör Uwe Rösler, önlerinde tarihi bir fırsat olduğunu söyledi.

Maçın oynanacağı Vodafone Park'ta basın toplantısı gerçekleştiren Rösler, "Beşiktaş ilk maçtakinden daha iyi durumda ve daha enerjik. Daha iyi bir takımla oynayacağız." dedi.

Maçla ilgili tüm detaylara çalışıp, tüm bilgileri topladıklarını aktaran Rösler, "Herkes normalinden yüzde 10 daha fazla performans gösterecek. Buraya bir misyon için geldik. Görevimiz elemeleri geçmek. Herkes bunun tarihi bir fırsat olduğunu biliyor. Herkeste yarın için bunun heyecanı var. İyi çalıştık ve buraya inançla geldik. Bütün tecrübemizi, performansımızı ortaya koyarak, başarmak istiyoruz." diye konuştu.

Son antrenmanlarda takımın iyi durumda olduğunu gördüklerini belirten Rösler, "Mental olarak çok iyi hazırlandık. Herkesin maksimum seviyede olduğunu gördük. Şu an itibarıyla takım fit ve maksimum düzeyde. Genk grubun en iyilerinden ve onlara karşı iyi oynadık. Bunu Beşiktaş'a karşı niye yapmayalım?" değerlendirmesinde bulundu.

Rösler ayrıca, "Beşiktaş'ın kaybedecekleri bizden daha çok. Dolayısıyla bizden daha çok stresli olacaklarını düşünüyorum." diyerek sözlerini tamamladı.


- Rosenberg: "Malmö ile yeni bir tarih yazmak istiyoruz"


Malmö'nün takım kaptanı Markus Rosenberg, Beşiktaş önünde iyi bir sonuç hedeflediklerini dile getirdi.

Müsabakayla ilgili olarak Rosenberg, "Pepe çok iyi bir futbolcu, kariyeri ortada. Yarın oynamayacak olması Beşiktaş için kötü olmalı. Stadın ambiyansı çok güzel. Mükemmel bir ortam var. Uzun yıllardır futbol oynuyorum ama ilk kez bir Türk takımına karşı forma giyeceğim. Bunun heyecanı var. Tamamen hücuma yönelik oynayacağız ve elimizden geleni yapacağız. Malmö ile yeni bir tarih yazmak istiyoruz." şeklinde konuştu.


- Malmö hazırlıklarını tamamladı


İsveç ekibi, karşılaşma öncesi son çalışmasını Vodafone Park'ta gerçekleştirdi.

Malmö takımı oyuncuları, idmanın basına açık 15 dakikalık bölümünde ısınma koşuları ve pas çalışmaları yaptı.


Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 19:51
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  2. Futbol
  3. Malmö
  4. Markus Rosenberg
  5. UEFA Avrupa Ligi
  6. Uwe Rösler

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