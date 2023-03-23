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Spor Beşiktaş maçlarında en çok Ali Şansalan düdük çaldı
Spor

Beşiktaş maçlarında en çok Ali Şansalan düdük çaldı

Yeniakit Publisher
2023-03-23 12:47:00 -
Beşiktaş maçlarında en çok Ali Şansalan düdük çaldı

Beşiktaş'ın bu sezon Süper Lig'de oynadığı 25 maçta en fazla düdük çalan hakem 4 defayla Ali Şansalan oldu.

Beşiktaş'ın bu sezon Spor Toto Süper Lig'de oynadığı 25 maçta en fazla düdük çalan hakem 4 defayla Ali Şansalan oldu. Serkan Tokat ise 7 VAR, 6 da AVAR olmak üzere toplam 13 kezle siyah-beyazlıların müsabakalarına en çok atanan hakem olarak ön plana çıktı.
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 26 haftada oynadığı 25 mücadelede aldığı 14 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 yenilgi sonucu elde ettiği 49 puanla 3. sırada bulunuyor.
Siyah-beyazlıların bu müsabakalarında en çok düdük çalan hakem de 4 defayla Ali Şansalan. Beşiktaş bu maçlarda 2 galibiyet, 2 beraberlik aldı. 35 yaşındaki hakem, söz konusu karşılaşmalarda siyah-beyazlı futbolculara 7 kez sarı kart gösterdi.
Şansalan'ı 3'er maçla Zorbay Küçük ve Mete Kalkavan takip etti.

Serkan Tokat 13 kez VAR odasında
Beşiktaş'ın ligde oynadığı mücadelelerde Serkan Tokat, tam 13 kez VAR odasına girdi. 7 VAR, 6 da AVAR olarak siyah-beyazlıların müsabakalarında görev alan Tokat, Merkez Hakem Kurulu tarafından Kartal'ın maçlarına en fazla atanan hakem oldu.
Alper Ulusoy da 7 VAR, 1 AVAR ile Serkan Tokat'ı izledi.

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