Beşiktaş maçı öncesi Jakub Brabec'ten Genk itirafı!

Brabec, ligde karşılaşacakları rakipleri Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde yenildiği eski takımı Genk maçını izlediğini belirterek, "Genk, bize aslında Beşiktaş karşısında nasıl oynamamız gerektiğini gösterdi. Bu bizim için çok faydalı olabilir" dedi.

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 10'uncu haftasında deplasmanda karşılaşacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını Mehmet Cengiz Tesisleri'nde sürdürdü. Rize'de yapılan son antrenman öncesi yeşil-mavililerin Çek defans oyuncusu Jakub Brabec, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

JAKUB BRABEC: "GENK'İ TUTUYORDUM"

Çaykur Rizesporlu futbolcu Spor Toto Süper Lig'in 10'uncu haftasında deplasmanda karşılaşacakları Beşiktaş'ın eski takımı Genk karşısında oynadığı UEFA Avrupa Ligi maçını seyrettiğini belirterek, "Genk benim eski takımım, orada oynayan herkes benim arkadaşım. Bende o maçta Genk'i tutuyordum. Genk, bize aslında Beşiktaş karşısında nasıl oynamamız gerektiğini gösterdi. Bu bizim için çok faydalı olabilir. Genk'in yaptığı gibi kompakt bir şekilde oynayabilirsek Beşiktaş'a karşı istediğimiz sonucu alabiliriz. Genk'in hocası takımı Beşiktaş'a karşı çok iyi hazırladı. Biz de Genk'in yaptığı gibi kompakt oynayıp, hızlı kontra ataklara çıkabilirsek, onların yaptıklarını bizde yapabiliriz" şeklinde konuştu.

"BEŞİKTAŞ GİBİ TAKIMLARDA OYNARKEN BU TARZ TEPKİLER ALABİLİYORSUNUZ"

Beşiktaş taraftarlarının Genk maçından sonra futbolculara gösterdiği tepki hakkında Brabec, "Taraftarların işler kötü gittiğinde tepki göstermeleri normal. Beşiktaş gibi bir takımda oynarken bu tarz tepkiler alabiliyorsunuz. Ben bu durumu Genk ve Sparta Prag forması giyerken de yaşamıştım. Beşiktaş gibi takımların her maçı kazanması taraftarları tarafından beklenir. Beşiktaş'ın maçın ilk dakikalarında bize baskı uygulayacağını düşünüyorum. Kötü gidişi sonlandırmak için ilk dakikalarda öne geçip, işleri kendi lehine çevirmeye çalışacaklardır. Önemli olan ilk dakikalarda bu baskıyı bertaraf edip, istediğimiz sonucu elde etmektir" ifadelerini kullandı.

"UMARIM PEPE BİZİM MAÇA KADAR HAZIR OLMAZ"

Beşiktaş'ın çok önemli savunma oyuncularına sahip olduğunu söyleyen Brabec, "Pepe ve Vida çok üst düzey futbolcular. Umarım Pepe bizim maça kadar hazır olmaz.Ben Türkiye'de veya başka liglerde maçları izlediğim zaman genelde stoperlerin neler yaptıklarına bakarım. Fenerbahçe ve Galatasaray'da da çok önemli savunma oyuncuları var. Onları izleyip, neler öğrenebilirim diye maçları seyretmeye çalışıyorum" dedi.

"RİZE'DE OLMAKTAN DOLAYI MUTLUYUM"

Çaykur Rizespor'da kiralık olarak forma giyen Brabec, takımdaki geleceği hakkında şu açıklamalarda bulundu:

"Burada hala yeniyim. Alışma sürecim devam ediyor, yolun başında sayılırım. Gerek ben gerek ailem Rize'de olmaktan dolayı çok mutluyuz. Burada çok güzel bir ortam elde ettik. Önümüzdeki süreçte takım adına olabildiğince fazla puan toplayıp başarılı olmak istiyorum. Benim için uzun vadede hedefler bunlar."

KAYNAK: DHA