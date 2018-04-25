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Beşiktaş maça çıkmama kararını oylayacak!

Olaylı Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin 57. dakikadan itibaren oynanmasına karar verilirken, Beşiktaş yönetimi maça çıkmama kararı almaya hazırlanıyor.

25 Nisan 2018 Çarşamba 18:02
Beşiktaş maça çıkmama kararını oylayacak!

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan ancak 57. dakikada çıkan olaylar sebebiyle yarıda kalan Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final karşılaşmasının TFF tarafından kaldığı yerden devam etmesine karar verilirken, Beşiktaş yönetimi maça çıkmama kararı için hazırlanıyor.

TFF yönetiminin Riva’da toplandığı sıralarda Beşiktaş yönetimi de kulüp binasında alınacak kararı bekleyerek masaya bütün seçenekleri koydu. TFF’nin maçın kaldığı yerden devam etmesi kararını vermesi üzerine siyah-beyazlı yönetim, maça çıkmama kararını divan üyelerine sunmak üzere karar aldı. Yarın yapılacak olan Olağanüstü Divan Kurulu İstişare toplantısında Fenerbahçe derbisine çıkmama kararı alan yönetim, bu kararı divan üyelerine soracak ve oylamadan çıkacak karara göre yol haritası belirlenecek. 

Olaylı geçen Fenerbahçe - Beşiktaş maçı sonrasında kaldığı yerden devam edilmesine karar veren TFF açıklamasından sonra Beşiktaş camiasında kupa maçına çıkılmama kararı tartışılıyor.

Eğer Beşiktaş bu maça çıkmazsa;

- Beşiktaş maça çıkmadığı takdirde Fenerbahçe hükmen galip sayılacak,

- Beşiktaş gelecek sezon Türkiye Kupasına katılamayacak,

- Beşiktaş, Türkiye Kupası’ndan bu sezon elde ettiği gelirleri geri vermek zorunda kalacak.

TFF talimatnamesi şu şekilde;

BEŞİKTAŞ RESMİ SİTESİNDEN AÇIKLAMA

"Yarın yapılacak olan Divan Kurulu Olağanüstü İstişare Toplantısı’nda Camiamızın ileri gelenleriyle gündemdeki konular görüşülecektir.

Bu toplantının ardından Yönetim Kurulumuz toplanacak ve alınacak kararlar resmi internet sitemizden açıklanacaktır. "

Haber Tarihi: 25 Nisan 2018 Çarşamba 18:02
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