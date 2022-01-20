Beşiktaş, Ljajic'ten kurtulamıyor!

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan futbolcular arasında yer alan Adem Ljajic, siyah beyazlı yönetimden takımdan ayrılmak için flaş bir talepte bulundu. Sırp futbolcu Adem Ljajic'i Süper Lig ekibi Başakşehir'in transfer etmek istediği belirtiliyordu.

30 yaşındaki orta saha Beşiktaş'tan ayrılması durumunda yarım dönem için alacağı olan 1.6 milyon Euro'nun 800 bin Euro'sunu talep etti. Maaşının geri kalan 500 bin Euro'sunu Başakşehir'den alabileceğini söyledi.

Ljajic bu teklifiyle 300 bin Euro'yu Beşiktaş'ta bırakacağını bildirse de yönetim bu teklifi kabul etmedi. Bu gelişmeler üzerine Başakşehir Ljajic transferini askıya aldı. 29 Eylül 1991 doğumlu Adem Ljajic, Partizan takımında futbola başladı. Fiorentina, Roma, Inter ve Torino gibi kulüplerde forma giyen Ljajic, son olarak 6,50 Milyon Euro bonservis bedeli ile Beşiktaş'a imza attı.

Bu sezon hiç maça çıkmadı

Bu sezon hiç maça çıkamayan Adem Ljajic, daha önce Beşiktaş forması ile 85 maçta görev aldı. 30 yaşındaki on numara, 18 kez gol sevinci yaşarken, 26 kez de asist yaptı. Kariyer boyunca toplam 391 maça çıkan Adem Ljajic, 82 kez rakip fileleri havalandırdı. Ljajic, 77 kez de arkadaşlarına gol pası verdi.