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Spor Beşiktaş liderlik koltuğuna oturdu
Spor

Beşiktaş liderlik koltuğuna oturdu

Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş deplasmanda Kayserispor'u 2-0 yenerek lider oldu.

Yeniakit Publisher
2021-01-03 21:10:00 -
Beşiktaş liderlik koltuğuna oturdu

Kayserispor'la Beşiktaş Büyükşehir Belediye Kadir Has Stadı'nda karşı karşıya geldi. Müsabakayı, siyah-beyazlı ekip 2-0 kazandı.

Karşılaşmaya istekli başlayan Beşiktaş'ta 12. dakikada Mensah penaltı vuruşundan yararlanamadı. İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.

İkinci yarı düşük tempoda geçilirken Beşiktaş, 90. dakikada N'koudou'nun penaltıdan kaydettiği golle öne geçti: 0-1. Beşiktaş Hasic'in 90+6. dakikada attığı golle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Beşiktaş bu sonuçla puanını 31'e çıkartarak, liderliğe yükseldi. Kayserispor ise 10 puanda kaldı.

Beşiktaş gelecek hafta Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Kayserispor ise deplasmanda Denizlispor'la karşılaşacak.

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