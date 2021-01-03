Beşiktaş liderlik koltuğuna oturdu
Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş deplasmanda Kayserispor'u 2-0 yenerek lider oldu.
Kayserispor'la Beşiktaş Büyükşehir Belediye Kadir Has Stadı'nda karşı karşıya geldi. Müsabakayı, siyah-beyazlı ekip 2-0 kazandı.
Karşılaşmaya istekli başlayan Beşiktaş'ta 12. dakikada Mensah penaltı vuruşundan yararlanamadı. İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.
İkinci yarı düşük tempoda geçilirken Beşiktaş, 90. dakikada N'koudou'nun penaltıdan kaydettiği golle öne geçti: 0-1. Beşiktaş Hasic'in 90+6. dakikada attığı golle sahadan 2-0 galip ayrıldı.
Beşiktaş bu sonuçla puanını 31'e çıkartarak, liderliğe yükseldi. Kayserispor ise 10 puanda kaldı.
Beşiktaş gelecek hafta Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Kayserispor ise deplasmanda Denizlispor'la karşılaşacak.