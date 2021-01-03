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Spor Beşiktaş liderlik hasretini Kayseri'de sonlandırdı
Spor

Beşiktaş liderlik hasretini Kayseri'de sonlandırdı

Süper Lig'in 16. haftasında Hes Kablo Kayserispor'u 2-0 yenen Beşiktaş, puanını 31'e çıkararak liderliğe yükseldi

Yeniakit Publisher
2021-01-03 21:32:08 -
Beşiktaş liderlik hasretini Kayseri'de sonlandırdı

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, Süper Lig'in 16. haftasında Hes Kablo Kayserispor'u deplasmanda 2-0 yenerek liderliğe yükseldi.

Maçın ilk yarısında bir penaltı kazanan ama bunu Bernard Mensah ile değerlendiremeyen siyah-beyazlı takım, ikinci yarıda bir kez daha bulduğu bu şansı Georges-Kevin N'Koudou ile iyi değerlendirdi ve 1-0 öne geçti. Uzatma dakikalarında Ajdin Hasic ile bir gol daha bulan Beşiktaş, sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Ligde 10. galibiyetini alan ve 31 puana ulaşan siyah-beyazlı ekip, liderliğe yükseldi.


- 81 hafta sonra liderliğe yükseldi


Beşiktaş, 2,5 yıla yakın bir süre sonra liderlik koltuğuna oturmayı başardı.

Süper Lig'de son olarak 2018-2019 sezonun 2. haftasında deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 19 Ağustos 2018'de 3-1 yenerek zirvede yer alan siyah-beyazlı ekip, 81 hafta sonra bir kez daha bunu gerçekleştirdi.


- Galibiyet serisini 4 maça çıkardı


Siyah-beyazlı takım, ligde üst üste 4. galibiyetini aldı.

Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor'a 2-1 yenildikten sonra Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 4-0, MKE Ankaragücü'nü 1-0, Demir Grup Sivasspor'u 3-0 ve Hes Kablo Kayserispor'u 2-0 mağlup etti.


- Kalesini gole kapadı


Sezona kötü savunma performansıyla başlayan Beşiktaş, son haftalarda ise başarılı defansıyla dikkati çekti.

Siyah-beyazlı ekip, ligde gol yememe serisini de 4 maça çıkardı. Aytemiz Alanyaspor'un 2 golüne engel olamayan Beşiktaş, ardından oynadığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor, MKE Ankaragücü, Demir Grup Sivasspor ve Hes Kablo Kayserispor karşılaşmalarını gol yemeden tamamladı.


- Hasic'in ilk gol sevinci


Beşiktaş'ın 19 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Ajdin Hasic, siyah-beyazlı formayla ilk gol sevincini Kayserispor karşısında yaşadı.

Bu sezon 5 lig maçında süre alan Hasic, 90+7. dakikada fileleri havalandırdı.



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