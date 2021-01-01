  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Beşiktaş Kulübünden açıklama: "Basketbolcularımız için hiçbir kulüple transfer görüşmesi yapılmamıştır"
Spor

Beşiktaş Kulübünden açıklama: "Basketbolcularımız için hiçbir kulüple transfer görüşmesi yapılmamıştır"

Yeniakit Publisher
2021-01-01 22:16:32 -
Beşiktaş Kulübünden açıklama: "Basketbolcularımız için hiçbir kulüple transfer görüşmesi yapılmamıştır"

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kulübü, erkek basketbol takımının kadrosunda bulunan oyuncular için hiçbir kulüple transfer görüşmesinin yapılmadığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Kulübümüzün gençleştirme ve öze dönüş vizyonu doğrultusunda sezon başında erkek basketbol takımımızın kadrosuna dahil edilen bazı basketbolcularımızın, ING Basketbol Süper Ligi'nde yer alan güzide bir rakibimize transferleri hususunda anlaşmaya varıldığı iddiasıyla bazı internet sitelerinde yer alan haberler ve sosyal medyada yapılan paylaşımlar tamamen asılsızdır." denildi.

"Kadromuzda bulunan basketbolcularımız için güzide rakibimiz de dahil hiçbir kulüp ile transfer görüşmesi yapılmamıştır." ifadeleri kullanılan açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

"Erkek basketbol takımımız, yarın oynayacağı çok önemli müsabakaya odaklanmış durumdayken, her geçen gün yükselen performanslarıyla lige damga vurmayı başarmış sporcularımızla ilgili yayınlanan masa başında kurgulanmış haberleri kötü niyetli bulduğumuzu belirtir, taraftarlarımızdan bu tarz asılsız haberlere itibar etmemelerini önemle rica ederiz."


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
FETÖ imamı yakalanınca konuştu! Melih Gökçek'ten korkunç Mansur Yavaş iddiası!
Gündem

FETÖ imamı yakalanınca konuştu! Melih Gökçek'ten korkunç Mansur Yavaş iddiası!

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, dün yakalanan FETÖ imamı Kamil Bakum'la ilgili korkunç bir iddiada bulundu. Gökçek, FE..
Bölgeden tehlikeli girişimi duyurdular! Rusya kitlesel saldırı başlattı
Dünya

Bölgeden tehlikeli girişimi duyurdular! Rusya kitlesel saldırı başlattı

Rus savaş uçaklarının bölgede DAEŞ’e karşı çok büyük kitlesel saldırı başlattığı bildirildi.
Yunanistan ateşle oynuyor! Türk azınlık okullarının isimlerini değiştirdiler
Dünya

Yunanistan ateşle oynuyor! Türk azınlık okullarının isimlerini değiştirdiler

Doğu Akdeniz'deki hazımsızlığını Türk okullarına saldırarak gösteren Yunanistan 2020’nin son günü yine rahat durmadı. Gümülcine’de bu kez Tü..
Satılık 2018 model Audi B8
Satılık 2018 model Audi B8

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay