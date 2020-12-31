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Spor Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'den yeni yıl mesajı:
Spor

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'den yeni yıl mesajı:

"2021 yılının taraftarımızla tekrar buluştuğumuz, hem finansal hem de sportif olarak hedeflerimize ulaştığımız bir yıl olacağına yürekten inanıyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-12-31 13:52:14 -
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'den yeni yıl mesajı:

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, 2021'in sportif ve finansal olarak hedeflerine ulaştıkları bir yıl olacağına inandığını belirtti.

Başkan Çebi, siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer verilen yeni yıl mesajında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle insanlık adına çok zor bir yılın geride kaldığını aktardı.

Bilim insanlarının olağanüstü çabaları ve insanlığın yaşama arzusuyla salgının bir an önce son bulacağına inandığını dile getiren Ahmet Nur Çebi, "Bu şartlar altında ülke olarak da önemli bir sınav vermekteyiz. Ekonomik ve sosyal olarak tecrübesini daha önce yaşamadığımız şu günlerde, tüm çabamızla bu zor süreci hasarsız bir şekilde atlatmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Salgının neden olduğu olağanüstü şartlara rağmen siyah-beyazlı kulüpteki dayanışma ortamının önemine dikkati çeken Başkan Çebi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Taraftar derneklerimizin bu çabalara dört elle sarıldığına şahit olduk. 'Bırakmam Seni' kampanyamız da böyle zorlu bir dönemde başladı. Kampanya maddi açıdan çok değerliydi ancak bu süreçte ortaya çıkan birlik ve Beşiktaş'ımıza sadakat paha biçilmezdi. Katkı sağlayan taraftarlarımıza, Beşiktaşımızın yanında duran sanatçılarımıza ve bu tarihi kampanyanın organizasyonunda yer alan herkese bir kez daha yürekten teşekkür ederim. Pandemi nedeniyle birçok gelirimizin azalmasına rağmen yatırımlarımızdan taviz vermeden, günü kurtarmaktan çok geleceğin peşinde olmaya ve Beşiktaş'ın zirve hedefinden ödün vermeden yatırımlarımızı yapmaya devam ediyoruz."

2021 yılının sağlık, barış ve huzur getirmesi temennisinde bulunan Ahmet Nur Çebi, şunları kaydetti:

"Beşiktaş ocağından yetişen teknik direktörümüz Sergen Yalçın ve ekibinin de üstün gayretleri ile iyi bir futbol organizasyonu oluşturduk. Öz kaynaklarımızdan yetişen genç kardeşlerimize de fırsat vererek, Beşiktaş'ın formasının ağırlığını taşıyabilecek isimlerle yola devam ediyoruz. Futbol takımımızın dışında amatör şubelerimizde de kendine yeterlilik sağlayan bir yapı kurmanın peşindeyiz. Basketbol şubemizde yaşanan gelişmeler bunun güzel bir örneğidir. Beşiktaş'ın geleceği için çok önemli olan bu çabamız için tüm Beşiktaşlıların el ele vererek amatör şubelerimize destek olması gereklidir. Taraftarı, yönetimi, sporcusu, üyesi ve camiası ile bir bütün olduktan sonra Türkiye’nin en köklü kurumu olan Beşiktaş'ımızı durduracak bir güç yoktur. Bu bilincin bizlere verdiği güven her şeyin üstündedir. 2021 yılının taraftarımızla tekrar buluştuğumuz, hem finansal hem de sportif olarak hedeflerimize ulaştığımız bir yıl olacağına yürekten inanıyoruz."

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