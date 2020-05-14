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Spor

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, koronavirüse yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-05-14 14:49:37 -
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, koronavirüse yakalandı

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde Çebi'nin sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklamada, "Başkanımız Ahmet Nur Çebi'nin 13 Mayıs Çarşamba günü BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen Kovid-19 testi pozitif sonuç vermiştir. Başkanımızın en kısa sürede sağlığına kavuşması için tedavi sürecine, ilgili prosedürler doğrultusunda hemen başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.


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