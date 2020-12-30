Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, ikinci kez koronavirüse yakalandı
İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, ikinci kez yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Daha önce Kovid-19 enfeksiyonu nedeniyle tedavi gören ve sağlığına kavuşan Başkanımız Ahmet Nur Çebi'ye bu sabah rutin kontroller gereği hastanede Kovid-19 PCR testi yapılmış, test sonucunda pozitif bulguya rastlanmıştır. Takip, izolasyon ve tedavi sürecine derhal başlanan Başkanımızın sağlığı gayet iyi durumdadır." ifadeleri yer aldı.
Mayıs ayında yapılan koronavirüs testi pozitif çıkan Ahmet Nur Çebi, tedavi gördükten sonra sağlığına kavuşmuştu.