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Spor

Beşiktaş, Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Yeniakit Publisher
2020-06-22 20:30:55 -
Beşiktaş, Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Futbol Takımı, Süper Lig'in 29. haftasında 26 Haziran Cuma günü sahasında İttifak Holding Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Pas organizasyonlarıyla devam eden idman, yarı sahada çift kale maç ve şut çalışmasıyla tamamlandı.

Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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