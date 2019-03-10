Beşiktaş - Konyaspor maçını 24 bin 392 taraftar izledi
Beşiktaş ile Konyaspor arasında Vodafone Park’ta oynanan lig maçını 24 bin 392 biletli seyirci takip etti.10 Mart 2019 Pazar 21:04
Beşiktaş ile Konyaspor arasında Vodafone Park’ta oynanan lig maçını 24 bin 392 biletli seyirci takip etti.
Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Beşiktaş, evinde karşılaştığı A. Konyaspor’u 3-2 mağlup etti. Bu mücadeleyi Vodafone Park’ta izlemeye 24 bin 392 biletli taraftar geldi. Müsabaka boyunca susmayan siyah-beyazlı taraftarlar takımlarına tezahüratlarla destekte bulundu.
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