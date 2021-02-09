Beşiktaş, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Konyaspor ile 11 Şubat Perşembe oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen idmanda pas, 5’e 2, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması yapıldı.
İdman, taktik programının yer aldığı çalışmalar, yarı sahada oynanan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.
Beşiktaş, İttifak Holding Konyaspor ile deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği idmanla tamamlayacak.
Siyah-beyazlı ekip, saat 16.00’da özel uçakla Konya’ya giderek kampa girecek.