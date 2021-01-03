Beşiktaş, Koita transferini bitiriyor

Beşiktaş'ın yaz transfer döneminden bu yana gündeminde olan ancak sezon başında bonservis engeline takıldığı için transferini gerçekleştiremediği Bengali-Fode Koita defteri yeniden açıldı. Beşiktaş yönetimi, Kasımpaşa'nın ocak ayında 1 milyon Euro civarı bonservis talebi olduğunu biliyordu. Bu rakamı düşürmek için yeniden nabız yoklayan Kartal, "Bonservissiz göndermek istemiyoruz" yanıtı aldı.

Siyah-beyazlılarda forma giymeyi çok isteyen Koita ise gözünü iki kulüp arasındaki görüşmelere dikmiş durumda. Kasımpaşa'ya daha önce de ayrılmak istediğini ileten 30 yaşındaki futbolcu kulüplerin anlaşması halinde Beşiktaş'a imza atacak.

30 yaşındaki Gineli golcü Koita, 5. sezonunu geçirdiği Kasımpaşa'da 108 maçta 31 gol attı ve 11 asiste imza attı.