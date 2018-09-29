THY - Orta Avrupa Eylül
0553 313 94 23

Beşiktaş Kayserispor'u rahat yendi

Beşiktaş, Süper Lig'in 7. haftasında konuk ettiği Kayserispor'u 2-0 yendi.

29 Eylül 2018 Cumartesi 21:34
Beşiktaş Kayserispor'u rahat yendi

Beşiktaş, Süper Lig'in 7. haftasında konuk ettiği Kayserispor'u 2-0 yendi.

46. dakikada Kayserispor gole yaklaştı. Umut Bulut'un soldan kanattan arka direğe ortaladığı topa uygun durumda kafayla vuran Varela, meşin yuvarlağı yandan auta gönderdi.

58. dakikada sağ taraftan gönderilen uzun topta ceza sahası sol çaprazında hareketlenen Chery, meşin yuvarlağı bekletmeden Atila Turan'a verdi. Bu oyuncunun şutunda, top az farkla yandan dışarı çıktı.

71. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Ljajic'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Gökhan Gönül'ün şutunda meşin yuvarlak direkten döndü. Dönen topu önünde bulan Quaresma, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Golün ardından VAR'a başvuran Yaşar Kemal Uğurlu, pozisyonu inceledikten sonra orta noktayı göstererek, golü verdi: 2-0

Karşılaşma, Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

 

Haber Tarihi: 29 Eylül 2018 Cumartesi 21:34
  1. Beşiktaş
  2. Kayserispor

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gaziantep'te şüpheli ölüm: Düğün günü 8. kattan düştü!
    1. Gaziantep'te şüpheli ölüm: Düğün günü..
    2. Saldırıya uğrayan başkan adayı taburcu..
    3. Ricardo Quaresma: Oynadıkça güvenim..
    4. Beşiktaş Teknik Direktörü Güneş maçın..
    5. Bodrum’da taktiği işe yaramayan..
    6. Suça karışan 639 Suriyeli sınır dışı..
    7. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'ye dönüyor
    8. Karaman’da korkunç kaza: Bir aile yok..
    9. Manisa'da iki otomobil çarpıştı: 4..
    10. Kalp büyümesi nasıl tedavi edilir?
    11. Bu belirtiler kanser habercisi olabilir!
    12. Akciğer temizleme kürü nasıl yapılır?
    13. Çörekotu yağının faydaları nelerdir?
    14. Maydanoz tüketirken bunlara dikkat edin!
    15. Karındaki şişlik neden olur?
    16. Galatasaray'ın borcu açıklandı!
    17. Şanlıurfa'da suça karışan 639 Suriyeli..
    18. Karaman'da korkunç kaza: Devrilen..
    19. Dolandırıcılıkta yeni yöntem!..
    20. Afyonkarahisar’da çimento yüklü TIR..
    THY personel alımı başvuru formu 2018 THY son dakika alımları
    THY personel alımı başvuru formu 2018 THY son dakika alımları
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Terörist Akın İpek'in iade davası sona erdi!
    Terörist Akın İpek'in iade davası sona erdi!
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    Çatla Cumhuriyet, patla Birgün, kahrol Sözcü!
    Çatla Cumhuriyet, patla Birgün, kahrol Sözcü!

    Günün Karikatürü

    29 Eylül 2018
    2018 nafaka miktarı ne kadar?
    2018 nafaka miktarı ne kadar?
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir