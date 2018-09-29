Beşiktaş Kayserispor'u rahat yendi
Beşiktaş, Süper Lig'in 7. haftasında konuk ettiği Kayserispor'u 2-0 yendi.29 Eylül 2018 Cumartesi 21:34
Beşiktaş, Süper Lig'in 7. haftasında konuk ettiği Kayserispor'u 2-0 yendi.
46. dakikada Kayserispor gole yaklaştı. Umut Bulut'un soldan kanattan arka direğe ortaladığı topa uygun durumda kafayla vuran Varela, meşin yuvarlağı yandan auta gönderdi.
58. dakikada sağ taraftan gönderilen uzun topta ceza sahası sol çaprazında hareketlenen Chery, meşin yuvarlağı bekletmeden Atila Turan'a verdi. Bu oyuncunun şutunda, top az farkla yandan dışarı çıktı.
71. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Ljajic'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Gökhan Gönül'ün şutunda meşin yuvarlak direkten döndü. Dönen topu önünde bulan Quaresma, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Golün ardından VAR'a başvuran Yaşar Kemal Uğurlu, pozisyonu inceledikten sonra orta noktayı göstererek, golü verdi: 2-0
Karşılaşma, Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
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