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Spor

Beşiktaş, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Yeniakit Publisher
2020-07-01 20:46:49 -
Beşiktaş, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Futbol Takımı, Süper Lig'in 30. haftasında 6 Temmuz Pazartesi günü deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Futbolcuların denge, kuvvet, pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol çalışması yaptığı antrenman, yarı sahada çift kale maçın ardından şut idmanıyla sona erdi.

Beşiktaş, yarın gerçekleştirilecek çalışmayla hazırlıklarına devam edecek.


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