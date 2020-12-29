  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Beşiktaş, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı
Spor

Beşiktaş, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı

Yeniakit Publisher
2020-12-29 14:59:40 -
Beşiktaş, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, Süper Lig'in 16. haftasında Hes Kablo Kayserispor ile deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen idmanda Demir Grup Sivasspor ile oynanan maçta görev alan oyuncular, yenilenme çalışması yaptı.

Diğer futbolcular ise ilk bölümde istasyon koşuları, pas, 5'e 2 çalışmasının ardından dar alanda oyun ve mini kale maç yaptı. Antrenman, yarı sahada oynanan çift kale maç sonrasındaki şut çalışmasıyla tamamlandı.

Beşiktaş, Hes Kablo Kayserispor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
F-35 savaş uçaklarında büyük kriz... Hedefi kaçırdılar
Teknoloji

F-35 savaş uçaklarında büyük kriz... Hedefi kaçırdılar

Koronavirüs salgını nedeniyle F-35 savaş uçağı üretiminin beklenenden yüzde 8 daha düşük olduğu duyuruldu. Yapılan açıklamada, ABD ve müttef..
Ukrayna dünyaya duyurdu: Anlaşmadan çekilme kararı aldık
Dünya

Ukrayna dünyaya duyurdu: Anlaşmadan çekilme kararı aldık

Ukrayna, Bağımsız Devletler Topluluğu anlaşmasından Rusya'nın saldırganlığı nedeniyle çekildiklerini duyurdu.
ABD medyasından bomba Erdoğan itirafı: Böylesini görmedik
Gündem

ABD medyasından bomba Erdoğan itirafı: Böylesini görmedik

Türkiye'nin Libya, Doğu Akdeniz ve Karabağ'daki tarihi başarıları dünya gündemine damgasını vurdu. Amerikan Foreign Policy dergisinde yayıml..
Satılık 2017 model Audi
Satılık 2017 model Audi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay