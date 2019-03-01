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Beşiktaş, Kayserispor maçına hazır

Beşiktaş, Süper Lig'in 24. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor ile yarın yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

01 Mart 2019 Cuma 13:49
Beşiktaş, Kayserispor maçına hazır

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor ile yarın yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki idmanda futbolcular, istasyon koşularının ardından pas çalışması yaptı. Antrenman, taktik programların ardından çift kale maç ve şut çalışmasıyla sona erdi.




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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 13:49
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