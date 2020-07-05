  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Beşiktaş, Kayserispor maçına hazır

Yeniakit Publisher
2020-07-05 13:56:51 -
Beşiktaş, Kayserispor maçına hazır


İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 30. haftasında yarın Hes Kablo Kayserispor'a konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışması gerçekleştirildiği belirtildi.

Sahada yapılan ısınma ve istasyon koşularıyla başlayan idmanda pas, 5'e 2, dar alanda top kontrolü ve taktik programının yer aldığı çalışmaların yapıldığı aktarıldı. Antrenmanın, tam sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışmasıyla sona erdiği kaydedildi.

Karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayan Beşiktaş, saat 16.00'da özel uçakla Kayseri'ye gidecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Toyota Corolla
Satılık 2015 model Toyota Corolla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı