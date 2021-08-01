Beşiktaş-Kayserispor hazırlık maçı sonucu kaç? Beşiktaş hazırlık maçları 2021
BJK hazırlık maçı 2021… Beşiktaş hazırlık maçı sonucu en çok konuşulan konular arasında yer almakta. Geçen sezonun şampiyonu Beşiktaş, yeni sezonu hazırlık sürdürüyor. Bu bağlamda ikinci hazırlık maçını Kayserispor’a yaptı. Evinde Kayserisporo’u konuk eden siyam beyazlı ekip kendi sahasında mağlup oldu. Peki Beşiktaş-Kayserispor hazırlık maçı sonucu kaç? Beşiktaş-Kayserispor maçı sonucu ne oldu? Beşiktaş-Kayserispor hazırlık maçı kim yendi kim yenildi?
Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş , 2'nci hazırlık maçında Kayserispor'la karşılaştı. Yeni sezonun ilk hazırlık maçını Başakşehir ile yapan Beşiktaş, Başakşehir hazırlık maçını 1-0 kazanan kazanmıştı. Başakşehir hazılık maçından gülen taraf olan Beşiktaş, ikinci hazırlık maçında Kayserispor'la karşılaştı ancak bu maçta sevinen taraf Kayserispor oldu.
Beşiktaş-Kayserispor sonucu
Beşiktaş, yeni sezon çalışmaları kapsamında ikinci hazırlık maçında Kayserispor ile karşılaştı. Siyah-beyazlılar rakibine 3-0 mağlup oldu.
Beşiktaş-Kayserispor maçı gollerini kim attı?
Kayserispor'a galibiyeti getiren golleri 23 ve 29. dakikada Luckassen, 76. dakikada Gökhan Sazdağı kaydetti.