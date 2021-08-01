Beşiktaş-Kayserispor hazırlık maçı sonucu kaç? Beşiktaş hazırlık maçları 2021

BJK hazırlık maçı 2021… Beşiktaş hazırlık maçı sonucu en çok konuşulan konular arasında yer almakta. Geçen sezonun şampiyonu Beşiktaş, yeni sezonu hazırlık sürdürüyor. Bu bağlamda ikinci hazırlık maçını Kayserispor’a yaptı. Evinde Kayserisporo’u konuk eden siyam beyazlı ekip kendi sahasında mağlup oldu. Peki Beşiktaş-Kayserispor hazırlık maçı sonucu kaç? Beşiktaş-Kayserispor maçı sonucu ne oldu? Beşiktaş-Kayserispor hazırlık maçı kim yendi kim yenildi?