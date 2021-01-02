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Spor Beşiktaş, Kayseri deplasmanında 3 puan arayacak
Spor

Beşiktaş, Kayseri deplasmanında 3 puan arayacak

Süper Lig'de son 3 maçını kazanan ve ikinci sıraya yükselen siyah-beyazlı ekip, 16. hafta mücadelesinde yarın Kayserispor'a konuk olacak

Yeniakit Publisher
2021-01-02 10:05:55 -
Beşiktaş, Kayseri deplasmanında 3 puan arayacak

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, Süper Lig'in 16. haftasında yarın Hes Kablo Kayserispor'a konuk olacak.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'ndaki mücadele saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Ligde son 3 maçını kazanan Beşiktaş, ikinci sıraya kadar yükselmeyi başardı. Süper Lig'de oynadığı 14 maçta 9 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi alan siyah-beyazlı takım, 28 puan topladı.

Süper Lig'de 2 galibiyeti bulunan Hes Kablo Kayserispor ise 10 maçtır kazanamıyor. Ligdeki son galibiyetini 4. haftada MKE Ankaragücü'nü deplasmanda 1-0 yenerek alan sarı-kırmızılı ekip, ardından oynadığı 10 karşılaşmada 3 beraberlik ve 7 yenilgiyle sahadan ayrıldı.


- Beşiktaş 7 deplasman maçında 4 kez kazandı


Bu sezon 8. kez deplasman maçına çıkacak Beşiktaş, geride kalan 7 dış saha mücadelesinde 4 kez kazandı.

Siyah-beyazlı ekip ayrıca, konuk olduğu 3 maçtan mağlup ayrıldı.

Deplasmanda 14 gol atan Beşiktaş, kalesinde ise 15 gol gördü.


- Üç eksik var, Ghezzal'in durumu ise henüz netleşmedi


Beşiktaş'ta annesinin vefatı nedeniyle ülkesi Kamerun'da bulunan Vincent Aboubakar, yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek.

Sakatlığı süren Gökhan Töre ile Adem Ljajic de Hes Kablo Kayserispor karşılaşmasında oynayamayacak.

Bu arada sakatlığı nedeniyle Demir Grup Sivasspor maçında görev alamayan Josef de Souza, hafta içinde takımla çalışmalara başladı.

Demir Grup Sivasspor maçının ardından sağ kalça ön adalesinde gerilme ve ödem tespit edilen Rachid Ghezzal'in durumu ise bugünkü antrenmanda netlik kazanacak.


- Mensah ve Vida ceza sınırında


Siyah-beyazlı ekipte Bernard Mensah ile Domagoj Vida, yarınki karşılaşma öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Üçer sarı kartı bulunan Mensah ve Vida, Hes Kablo Kayserispor mücadelesinde de aynı durumu yaşarsa, 17. haftadaki Çaykur Rizespor maçında cezalı duruma düşecek.


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