Beşiktaş-Kasımpaşa maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Lig tarihinde 35. kez karşı karşıya gelecek olan iki takip takım sahada liderlik için kozlarını paylaşacak. İki takım arasında geride kalan lig maçlarından 23'ünü siyah-beyazlılar, 4'ünü lacivert-beyazlılar kazandı. Karşılaşmaya kısa süre kala Beşiktaş Kasımpaşa maçı saat ve kanal bilgisine gözler çevrildi. Karşılaşmada iki takım da en iyi 11 kadrosu ile sahaya çıkacak. Takımın Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza sakatlığı nedeniyle bu karşılaşmada forma giyemeyecek. İşte, Beşiktaş Kasımpaşa maçı saat ve kanal bilgissine dair detaylar...

Beşiktaş Kasımpaşa maçı hangi kanalda ve saat kaçta?

Beşiktaş Kasımpaşa maçı bu akşam saat 19:30'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

İlk 11'ler

Beşiktaş: Utku, Rosier, Welinton, Montero, Rıdvan, Atiba, Dorukhan, Mensah, Ghezzal, N'Koudou, Aboubakar

Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Sadiku, Brecka, Yusuf, Tirpan, Carius, Hajradinovic, Koita, Koomson, Hodzic