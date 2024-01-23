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Spor Beşiktaş kan kaybetmeye devam ediyor
Spor

Beşiktaş kan kaybetmeye devam ediyor

Yeniakit Publisher
2024-01-23 22:10:00 -
Beşiktaş kan kaybetmeye devam ediyor

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş sahasında Adana Demirspor'la 0-0'lık skorla berabere kalarak 1 puana razı oldu.

Trendyol Süper Lig'in 22. hafta mücadelesinde Beşiktaş sahasında Adana Demirspor'u konuk etti. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan karşılaşma golsüz eşitlikle sona erdi.

Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 36'ya, Adana Demirspor da 31'e yükseltti.

Gelecek hafta Beşiktaş deplasmanda Sivasspor'la karşılaşacak. Adana Demirspor ise sahasında Hatayspor'u konuk edecek.

Beşiktaş'ın galibiyet hasreti 2 maça çıktı

Süper Lig'de son olarak Fatih Karagümrük'ü 3-0 mağlup eden Beşiktaş, geçen hafta Pendikspor'a 4-0 mağlup oldu. Bu hafta da sahadan beraberlikle ayrılan siyah-beyazlıların galibiyet hasreti 2 maça çıktı.
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