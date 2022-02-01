Beşiktaş kamburundan kurtulmak üzere...
Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan ve aldığı yüksek ücretle kulübün belini büken Sırp futbolcu Adem Ljajic'in sezon sonuna kadar Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'a kiralanması için anlaşmaya varıldı.
Beşiktaş, Adem Ljajic'in sezon sonuna kadar Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'a kiralanması için anlaşmaya vardı. Sırp futbolcu teklifi kabul etmesi halinde sezon sonuna kadar Yeni Malatyaspor forması giyecek.
Beşiktaş, Adem Ljajic ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.
Sezon başından bu yana kadro dışı olan Ljajic'e Öznur Kablo Yeni Malatyaspor talip oldu.
Beşiktaş ile anlaşma varan sarı kırmızılı ekip, Sırp oyuncunun maaşının bir kısmını ödeyecek.
Transferin tamamlanması için Ljajic'in kararı bekleniyor. 30 yaşındaki oyuncu teklifi kabul etmesi halinde sezonun 2. yarısında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor forması giyecek.
Beşiktaş'tan yıllık 3.2 milyon Euro ücret alan Ljajic'in sözleşmesi sezon sonu tamamlanıyor.
Siyah-beyazlılar ile 85 maça çıkan Sırp futbolcu, 18 gol attı, 26 asist yaptı.