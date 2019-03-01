Beşiktaş kafilesi Kayseri’de Spor Toto Süper Lig’in 24’üncü haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, maçın oynanacağı kente geldi.

Spor Toto Süper Lig’in 24’üncü haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, maçın oynanacağı kente geldi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı’nda oynanacak olan karşılaşma için Beşiktaş, özel uçakla Kayseri’ye geldi. Erkilet Havalimanı’na inen kafileyi çok sayıda siyah-beyazlı taraftarlar karşıladı. Beşiktaşlı taraftarlar, futbolculara yoğun ilgi gösterirken, fotoğraf çekinmek için büyük mücadele verdi. Havalimanından çıkan kafile, kara yolu ile maç saatine kadar bekleyeceği otele geçti. Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman da kafile ile beraber Kayseri’ye geldi.

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