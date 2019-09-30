Beşiktaş, Süper Lig 6. Haftasında Trabzonspor maçı sonrası kaç puana sahip olduğu BJK taraftarları tarafından sorgulanmakta. Trabzonspor’a 4-1 skorla yenilen Beşiktaş, bu sezon beklenen performansı veremiyor. Hal böyle olunca da taraftarlar bileti Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı’ya kesecek gibi. Peki Beşiktaş ligde kaçıncı sırada, Beşiktaş kaçıncı sırada puanı kaç? İşte detaylar.

Süper Lig’de 6. Hafta maçlarının heyecanı vardı. Lider Aytemiz Alanyaspor, sahasında Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı ve 14 puana yükselerek 6. haftayı da lider kapatmayı garantiledi. Haftanın ilk maçında ise sezona istediği başlangıçı yapmayan Okan Buruk yönetimindeki Başakşehir sahasında Çaykur Rizespor’u 5-0 mağlup ederek, ligdeki ikinci galibiyetini elde etti. Günün bir başka maçında ise Kasımpaşa sahasında ligin flaş ekibi Denizlispor'u 1-0 mağlup etti. Ligde kötü günler geçiren iki takımın mücadelesinde ise Trabzonspor sahasında Beşiktaş'ı 4-1 mağlup etti. Süper Lig’de puan durumuna göre Beşiktaş 5 puanla 16. Sırada yer almakta.

Süper Lig 6. hafta maç sonuçları

27 Eylül Cuma

Başakşehir - Çaykur Rizespor: 5-0

28 Eylül Cumartesi

Denizlispor - Kasımpaşa: 0-1

Alanyaspor - Sivasspor: 1-1

Galatasaray - Fenerbahçe: 0-0

29 Eylül Pazar

Trabzonspor-Beşiktaş 4-1