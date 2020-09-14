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Spor Beşiktaş, Josef de Souza ile resmi sözleşme imzaladı
Spor

Beşiktaş, Josef de Souza ile resmi sözleşme imzaladı

Beşiktaş, bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Brezilyalı futbolcu Josef de Souza ile resmi sözleşme imzaladı.

Yeniakit Publisher
2020-09-14 20:44:00 -
Beşiktaş, Josef de Souza ile resmi sözleşme imzaladı

Süper Lig'e 3-1'lik Trabzonspor galibiyeti ile başlayan Beşiktaş, Brezilyalı orta saha futbolcusu Josef de Souza'yı kadrosuna kattı.

Siyah beyazlı taraftarları heyecanlandıran gelişmeyi Beşiktaş kulübü internet sitesinden yaptığı açıklama ile duyurdu.

"Josef de Souza ile sözleşme imzalamıştır"

Josef de Souza trasnferine ilişkin siyah beyazlı ekipten yapılan açıklamada; "Kulübümüz, 2020-21 sezonu transfer çalışmaları kapsamında Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza ile sözleşme imzalamıştır. Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Josef de Souza'ya Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin der, başarılar dileriz" denildi.

Fenerbahçe'de forma giymişti

Kariyerinde son olarak Suudi Arabistan'ın Al Ahli takımında futbol oynayan 31 yaşındaki Brezilyalı orta saha futbolcusu, 2015-2018 yılları arasında Fenerbahçe'de top koşturmuştu.

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Yorumlar

Ulvi

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