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Spor Beşiktaş, Ismael ile fesih konusunda anlaştı!
Spor

Beşiktaş, Ismael ile fesih konusunda anlaştı!

Beşiktaş’ta Valerien İsmael dönemi kapanıyor. Siyah Beyazlılar, yollarını ayırma karar aldığı Fransız teknik adam ile sözleşme feshi konusunda uzlaşma sağladı.

Yeniakit Publisher
2022-10-25 18:29:00 -
Beşiktaş, Ismael ile fesih konusunda anlaştı!

Beşiktaş’ta Valerien İsmael dönemi kapanıyor. Siyah Beyazlılar, yollarını ayırma karar aldığı Fransız teknik adam ile sözleşme feshi konusunda uzlaşma sağladı.

Beşiktaş’ta teknik direktör değişikliği yaşanacak.

NTV'ye göre; Son altı maçta sadece bir galibiyet alan Siyah-Beyazlılar, Atakaş Hatayspor mağlubiyeti sonrası Valerien Ismael ile yollarını ayırma kararı aldı.

Fransız çalıştırıcıya sezon sonuna kadar olan alacağının yarısı ödenecek.

Yaklaşık 450 bin Euro alacak olan Ismael, sözleşme feshi konusunda Beşiktaş ile anlaşmaya vardı.

Beşiktaş, Valerien Ismael yönetimin çıktığı 19 maçta 8 galibiyet alırken, 8 kez berabere kaldı, 3 kez mağlup oldu.

 

 

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