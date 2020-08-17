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Aktüel

Beşiktaş İskele Meydanı'ndaki esnaftan işletmelerinin kaldırılması kararına tepki

Yeniakit Publisher
2020-08-17 14:51:06 -
Beşiktaş İskele Meydanı'ndaki esnaftan işletmelerinin kaldırılması kararına tepki

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş İskele Meydanı'nda bulunan esnaf, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından işletmelerinin kaldırılması kararına tepki gösterdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Beşiktaş İskele Meydanı'ndaki 11 işletmeden, 10 Ağustos'ta gönderdiği ihtarnameyle "geçmişe dönük alacaklarının tahsili ve çevre düzenlemesi yapılacağı" gerekçesiyle işgal edilen taşınmaz malı 15 gün içinde boşaltmasını istedi.

Meydanda çay bahçesi işleten Münevver Genç, esnaf adına yaptığı açıklamada, geçen hafta kendilerine ecrimisil bedellerinin ödenmediğine ilişkin bir karar geldiğini ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapalı oldukları nisan ayında da kiralarını ödediklerini söyledi.

Kalan bedellerin de aydan aya ödendiğini anlatan Genç, "Karardan dolayı çok şaşkınız. Bu aylarda olmasını da anlamıyoruz, 18 çalışanımız var bizim. Bu karar bizim özelimizde değil 11 esnafı etkiliyor. Bize verilen kararın 900 esnaf için de hazırlandığını duyduk. İşsizlikle böyle mi mücadele edilecek? Buraların aynı zamanda yıkıldıktan sonra çevre düzenlemesi yapılacağını ve ihaleye açılacağını öğrendik. Burası bizden alınıp neden başkasına verilecek? Burası kaçak bir yapı değil." diye konuştu.

Meydandaki işletmelerin hepsinin ruhsatlı, vergi levhalı olduğunu dile getiren Genç, alanda eğer çevre düzenlemesi yapılacaksa kendilerinin de bu duruma destek vereceğini, ortak çalışmaya hazır olduklarını kaydetti.

Genç, esnafa dokunulmaması gerektiğini belirterek, şunları aktardı:

"Burada çiçekçisi, büfecisi, çaycısı, çay bahçesi var. Bunlar kapatıldıktan sonra çevre düzenlemsi olup ihaleye açılacakmış. Bunu öğrenince biz işletmelerin yıkılmadan çevre düzenlemesi yapılmasını söyledik. Neden olan bir işletmeyi yıkıyorsunuz? İşsizlikle ilgili eleştirdiğiniz politikalar varken şimdi siz İstanbul'da 900'den fazla işletmeyi yıkacaksınız. Biz sesimizin duyulmasını ve bu karardan vazgeçilmesini istiyoruz."

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