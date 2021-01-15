Beşiktaş ile Konyaspor arasında logo polemiği

Türkiye Kupası Çeyrek Final turunda eşleşmeler, bugün yapılan kura çekimi sonrasında belli oldu. Kurada Konyaspor ile eşleşen Beşiktaş, eşleşme haberini sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Twitter’dan yapılan paylaşımda, "Türkiye Kupası Çeyrek Final turunda rakibimiz Konyaspor oldu. Siyah-Beyazlılarımız Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak." denilirken Konyaspor’a ait yanlış logo kullanıldı.

Konyaspor'dan tepki

Beşiktaş’ın paylaşımında kullanılan logoda Konyaspor’un kuruluş tarihi olarak 1981 gösterilirken Konyaspor’dan logoya ilişkin tepki geldi.

Konyaspor, Beşiktaş’ın tweet'ini alıntılayarak yaptığı paylaşımda, "Rakibe Saygı: Bir camiaya karşı dikkatli, özenli ölçülü davranmaya sebep davranışlar bütünü. Önemli not: Konyaspor’umuzun kuruluş tarihi 22 Haziran 1922’dir." ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş'tan cevap

Öte yandan Konyaspor'un tepkisine Beşiktaş da sosyal medyadan cevap vermeyi ihmal etmedi. Konyaspor'un logolu bir başka paylaşımını alıntılayan siyah-beyazlılar rakibine, "Bütün rakiplerimize saygılıyız. Birkaç yıl önce değişen kuruluş tarihinizi 'sehven' gözden kaçırdığımızı belirterek kullanmanız gereken doğru Beşiktaş armasını iletiyoruz." ifadeleriyle cevap verdi.