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Spor

Beşiktaş ile Kasımpaşa 34. maça çıkıyor

İki takım arasında geride kalan lig maçlarından 22'sini siyah-beyazlılar, 4'ünü lacivert-beyazlılar kazandı - Beşiktaş rakibi ile sahasında oynadığı son 3 maçtan galibiyetle ayrıldı

Yeniakit Publisher
2020-07-08 09:09:26 -
Beşiktaş ile Kasımpaşa 34. maça çıkıyor

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş ile Kasımpaşa, yarın yapacakları maçla lig tarihinde 34. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 33 maçın 22'sini Beşiktaş kazandı, 7 maç berabere sonuçlandı, Kasımpaşa 4 kez galibiyete ulaştı.

Siyah-beyazlıların 71 golüne, lacivert-beyazlılar 35 golle cevap verdi.

Sezonun ilk yarısında Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan maç, 3-2 Beşiktaş'ın üstünlüğüyle sonuçlandı.


- Beşiktaş, evindeki son 3 maçı kazandı


Beşiktaş, Süper Lig'de Kasımpaşa ile evinde yaptığı son 3 maçtan galibiyetle ayrıldı.

Siyah beyazlı takım, rakibini Vodafone Park'ta geçen sezon 3-2, 2017-2018 sezonunda 2-1, 2016-2017 sezonunda da 4-1 mağlup etti.

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