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Beşiktaş ile Fenerbahçe, yarın karşı karşıya gelecek

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş, BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde rakibi Fenerbahçe'yi konuk edecek.

26 Nisan 2018 Perşembe 10:01
Beşiktaş ile Fenerbahçe, yarın karşı karşıya gelecek

Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ikinci maçında Beşiktaş ile Fenerbahçe, yarın karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki mücadele, saat 19.00'da BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynanacak.

Siyah-beyazlı ekipte sakatlığı bulunan ABD'li oyun kurucu Erica Wheeler, yarınki mücadelede de forma giyemeyecek.

Toplam iki galibiyete ulaşacak takımın yarı finale yükseleceği seride Fenerbahçe, evindeki karşılaşmayı 79-45 yenerek 1-0 öne geçmişti. Beşiktaş'ın yarınki maçı kazanması halinde serinin üçüncü ve son karşılaşması, Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde 30 Nisan Pazartesi günü Metro Enerji Spor Salonu'nda yapılacak.

Haber Tarihi: 26 Nisan 2018 Perşembe 10:01
  1. Beşiktaş
  2. Fenerbahçe
  3. BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi

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