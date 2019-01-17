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Beşiktaş ile Akhisarspor 14. randevuda

- İki takım arasında geride kalan lig maçlarından 7'sini siyah-beyazlılar, 2'sini Ege temsilcisi kazandı- Beşiktaş'ın 27 golüne, Akhisarspor 17 golle yanıt verdi

17 Ocak 2019 Perşembe 09:15
Beşiktaş ile Akhisarspor 14. randevuda


İSTANBUL (AA) - Beşiktaş ile Akhisarspor, Süper Lig'de yarın 14. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 13 maçtan 7'sini siyah-beyazlılar, 2'sini Ege temsilcisi kazandı, 4 müsabaka da berabere bitti.

Beşiktaş'ın 27 golüne, rekabette 6 maçtır galip gelemeyen Akhisarspor 17 golle yanıt verdi.

Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan müsabakayı Beşiktaş 2-1 kazandı.


- Akhisarspor'un ev sahipliğindeki maçlar


Beşiktaş, Akhisarspor ile deplasmanda 7. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında Akhisarspor'un ev sahipliğinde yapılan 6 maçtan 2'sini siyah-beyazlılar, birini yeşil-siyahlılar kazandı, 3 müsabaka da berabere bitti.

Akhisarspor'un evindeki 11 golüne, deplasmandaki son 2 randevuyu kazanan Beşiktaş 13 golle karşılık verdi.

Geçen sezon Akhisar'da yapılan maçtan Beşiktaş 3-0 galip ayrıldı.

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Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 09:15
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