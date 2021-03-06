  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Beşiktaş için tarihi fırsat! Gözler Gaziantepspor maçında
Spor

Beşiktaş için tarihi fırsat! Gözler Gaziantepspor maçında

Süper Lig'in 29. haftasında Gaziantep’i ağırlayacak olan Beşiktaş, Galatasaray ile Fenerbahçe’nin puan kaybetmesini avantaja çevirerek liderliğe yükselmeyi hedefliyor. Siyah beyazlılar, Gaziantep'i mağlup etmesi durumunda Galatasaray'ın 3, Fenerbahçe'nin ise 5 puan önüne geçecek.

Yeniakit Publisher
2021-03-06 11:15:00 -
Beşiktaş için tarihi fırsat! Gözler Gaziantepspor maçında

Beşiktaş'ta tüm gözler bugün oynanacak olan Gaziantepspor karşılaşmasına çevrildi.

Siyah-beyazlılar Süper Lig'in 29. haftasında saat 19.00'da Vodafone Park'ta konuk edeceği rakibini mağlup ederek yeniden liderliğe yükselmek istiyor.

Geçen hafta Yeni Malatyaspor'u yenen Beşiktaş; Galatasaray ve Fenerbahçe'nin puan kaybettiği haftada avantaj elde etti. Siyah-beyazlılar bugün de Gaziantepspor karşısında kazanarak zirve yolundaki yürüyüşünü kayıpsız bir şekilde sürdürmek istiyor.

Avantaj Beşiktaş'ta

Yeni Malatyaspor deplasmanından Kanadalı yıldız Atiba'nın golüyle 1-0'lık galibiyetle dönen Beşiktaş, 26 maçta 57 puana ulaşırken, lider Galatasaray, Ankaragücü deplasmanında 2-1 kaybetti ve 27 maç sonunda 57 puanda kaldı. Zirve takipçilerinden Fenerbahçe de sahasında Antalyaspor ile berabere kalarak, 27 maçta 55 puana ulaşmış oldu. Hafta içinde aldığı galibiyet ve rakiplerinin yaşadığı puan kayıplarıyla önemli bir avantaj yakalayan Beşiktaş, bu fırsatı kaçırmak istemiyor.

Muhtemel 11'ler

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, Rıdvan, Josef, Atiba, Ghezzal, Ljajic, Larin, Aboubakar

Gaziantep FK: Günay, Tosca, Ertuğrul, Djilobodji, Güray, Rashid, Maxim, Sousa, Olkowski, Dicko, Kenan

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sosyal medyada büyük skandal! Canlı yayında şehitlere küfretti
Gündem

Sosyal medyada büyük skandal! Canlı yayında şehitlere küfretti

Samsun'da sosyal medya üzerinden canlı yayın yapan Yonca B. (23) isimli şuursuz kız, Bitlis'teki helikopter kazasında şehit olan kahraman as..
Şehitlerimize hakaret etmişti! Serbest bırakıldı
Gündem

Şehitlerimize hakaret etmişti! Serbest bırakıldı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 11 askerimize hakaret eden 23 yaşındaki Yonca B., gözaltına alındık..
New York için çarpıcı iddia: Gizleniyor
Sağlık

New York için çarpıcı iddia: Gizleniyor

ABD’nin New York eyaletinde tartışmalara neden olan bakımevlerindeki yeni tip koronavirüs ölümleri sayısının, Vali Andrew Cuomo’nun üst düze..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay