Beşiktaş için tarihi fırsat! Gözler Gaziantepspor maçında

Beşiktaş'ta tüm gözler bugün oynanacak olan Gaziantepspor karşılaşmasına çevrildi.

Siyah-beyazlılar Süper Lig'in 29. haftasında saat 19.00'da Vodafone Park'ta konuk edeceği rakibini mağlup ederek yeniden liderliğe yükselmek istiyor.

Geçen hafta Yeni Malatyaspor'u yenen Beşiktaş; Galatasaray ve Fenerbahçe'nin puan kaybettiği haftada avantaj elde etti. Siyah-beyazlılar bugün de Gaziantepspor karşısında kazanarak zirve yolundaki yürüyüşünü kayıpsız bir şekilde sürdürmek istiyor.

Avantaj Beşiktaş'ta

Yeni Malatyaspor deplasmanından Kanadalı yıldız Atiba'nın golüyle 1-0'lık galibiyetle dönen Beşiktaş, 26 maçta 57 puana ulaşırken, lider Galatasaray, Ankaragücü deplasmanında 2-1 kaybetti ve 27 maç sonunda 57 puanda kaldı. Zirve takipçilerinden Fenerbahçe de sahasında Antalyaspor ile berabere kalarak, 27 maçta 55 puana ulaşmış oldu. Hafta içinde aldığı galibiyet ve rakiplerinin yaşadığı puan kayıplarıyla önemli bir avantaj yakalayan Beşiktaş, bu fırsatı kaçırmak istemiyor.

Muhtemel 11'ler

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, Rıdvan, Josef, Atiba, Ghezzal, Ljajic, Larin, Aboubakar

Gaziantep FK: Günay, Tosca, Ertuğrul, Djilobodji, Güray, Rashid, Maxim, Sousa, Olkowski, Dicko, Kenan