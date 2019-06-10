Beşiktaş için kulübüne rest çekti!

Beşiktaş’ın transferdeki gözdelerinden Nikola Vlasic, Siyah-Beyazlılara gelmek için kulübü Everton’a rest çekti.

“Beni alın”

Bonservisi Premier Lig ekiplerinden Everton’da olan ve geçen sezonu Rusya temsilcisi CSKA Moskova’da kiralık olarak geçiren 21 yaşındaki Hırvat orta saha oyuncusu, yönetimle yaptığı görüşmede ayrılma talebinde bulundu. Vlasic, “Everton’da düzenli olarak forma giyemiyorum. Bu böyle devam edecekse kalmak istemiyorum. Başka takımlardan teklifler var. Onları değerlendireceğim” diyerek rest çekti. Hırvat oyuncunun kendisini isteyen Beşiktaş’a vatandaşı Vida aracılığı ile “Beni alın” mesajı gönderdiği kaydedildi.