Beşiktaş için Dedyrck Boyata iddiası!
Beşiktaş, sezon sonunda Celtic ile sözleşmesi bitecek olan Boyata’yı kadrosuna katmak istiyor27 Ekim 2018 Cumartesi 11:35
Beşiktaş devre arasında yapacağı transfer çalışmalarına hız verdi. Kartal devre arasında Celtic’ten Dedyrck Boyata’yı kadrosuna katmayı düşünüyor.
İskoç basınındaki habere göre; Beşiktaş, sezon sonunda Celtic ile sözleşmesi bitecek olan Dedyrck Boyata’yı kadrosuna katmak istiyor. 27 yaşındaki stoper, Manchester City altyapısında yetişti.
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