Beşiktaş için Dedyrck Boyata iddiası!

Beşiktaş devre arasında yapacağı transfer çalışmalarına hız verdi. Kartal devre arasında Celtic’ten Dedyrck Boyata’yı kadrosuna katmayı düşünüyor.

İskoç basınındaki habere göre; Beşiktaş, sezon sonunda Celtic ile sözleşmesi bitecek olan Dedyrck Boyata’yı kadrosuna katmak istiyor. 27 yaşındaki stoper, Manchester City altyapısında yetişti.