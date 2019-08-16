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Beşiktaş hazırlıklarını tamamladı

16 Ağustos 2019 Cuma 12:56
Beşiktaş hazırlıklarını tamamladı

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in ilk haftasında yarın Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenman 1,5 saat sürdü.

Isınma ve istasyon koşularıyla başlayan antrenmanda siyah-beyazlı futbolcular pas ve top kapma çalışmaları gerçekleştirdi. İdman tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışmasıyla sona erdi.

Siyah-beyazlı ekip akşama doğru özel uçakla Sivas'a giderek kampa girecek.

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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 12:56
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