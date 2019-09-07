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Beşiktaş, hazırlık maçında Ümraniyespor’u 3-1’le geçti

Milli maçlar için lige verilen arada TFF 1.

07 Eylül 2019 Cumartesi 19:07
Beşiktaş, hazırlık maçında Ümraniyespor’u 3-1’le geçti

Milli maçlar için lige verilen arada TFF 1. Lig temsilcisi Ümraniyespor’la hazırlık maçında karşılaşan Beşiktaş, Umut Nayir ve Orkan Çınar’ın golleriyle sahadan 3-1’lik galibiyetle ayrıldı.


Milli maç arasında TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor ile hazırlık maçında karşı karşıya gelen Beşiktaş, sahadan 3-1’lik galibiyetle ayrıldı. Siyah-beyazlı ekibi galibiyete taşıyan goller Umut Nayir (2) ve Orkan Çınar’dan geldi. Ümraniyespor’un sayısını ise 90+2. dakikada Gimbert kaydetti. Maçın henüz 2. dakikasında Necip’in pasında topa hareketlenen N’Koudou, sol kanattan son çizgiye inerken, müsait pozisyondaki Umut’u gördü. Bu futbolcu topu ağlara göndererek takımını öne geçirdi. 11. dakikada ise bu kez sahneye Orkan Çınar çıktı. Genç futbolcu sağ kanatta topla buluşurken, ceza sahası dışından çok sert bir vuruşla topu filelere gönderdi. 24. dakikada ise Umut Nayir’in ceza sahası içinde elle oynaması sonucunda Ümraniyespor penaltı kazandı. Nouri’nin vuruşunda kaleci Utku gole izin vermedi.



Kartal kaptan oldu


İkinci yarının başında kaptan Gökhan Gönül oyundan çıkarken, genç futbolcu Kartal Kayra Yılmaz oyuna dahil oldu. Kartal, Gökhan Gönül’den pazubandı alırken ikinci yarıda sahada kaptan olarak yer aldı. 78. dakikada Jeremain Lens’in düşürülmesi sonucunda kazanılan penaltı atışını Umut Nayir kullandı. Golcü oyuncu skoru 3-0’a taşıyan isim oldu. Beşiktaş’ta ikinci yarıda Teknik Direktör Abdullah Avcı genç oyuncuları sahaya sürerken, yeni transfer Elneny, Douglos, Orkan Çınar ve kaleci Utku, 90 dakika boyunca sahada kalan isimler oldu. Karşılaşmanın son bölümünde ise Ümraniyespor’un skoru tayin eden golü geldi. 90+2. dakikada Furkan’ın sağ kanattan yaptığı ortada savunmanın arkasına sarkan Gimbert topu filelere gönderen isim oldu.

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 19:07
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