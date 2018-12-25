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Beşiktaş haber yolladı: Oyuncunuzu geri alın

Süper Lig'de bu sezon hayal kırıklığı yaratan Beşiktaş'ta yaprak dökümü sürüyor. Siyah-beyazlılarda, Torino'dan kiralık gelen Adem Ljajic'in kulübüne geri gönderileceği öğrenildi.

25 Aralık 2018 Salı 13:04
Beşiktaş haber yolladı: Oyuncunuzu geri alın

Beşiktaş'ta beklenen patlamayı yapamayan Adem Ljajic, kulübü Torino'ya geri gönderiliyor.

Sezonun ilk yarısını büyük hayal kırıklığı ile kapatan Beşiktaş'ta yaprak dökümü sürüyor. Pepe'nin ardından ufukta bir ayrılık daha belirdi. Fanatik'te yer alan habere göre; siyah-beyazlı kulüp, sezon başında İtalyan ekibi Torino'dan kiraladığı Adem Ljajic'i geri gönderiyor. Corriere Dello Sport'un haberine göre; siyah-beyazlı kulüp, Sırp futbolcunun Beşiktaş'ta kalmayacağını Torino'ya bildirdi. Adem Ljajic'in de Beşiktaş'ta kalmak istemediği belirtildi.

Devre arasında gidecek

Ljajic'in devre arasında geri döneceği ve bunun sebebi olarak Beşiktaş'ta yaşanan ekonomik sorunların olduğu ifade edildi. Ekonomik anlamda sıkıntılı günler geçiren Kartal, Ljajic'i İtalyan ekibinden 6.5 milyon euro satın alma opsiyonuyla 1.5 milyon euroya kiralamıştı. Boşnak asıllı Sırp orta saha oyuncusu, siyah-beyazlı forma ile çıktığı 16 maçta 2 gol 3 asistle oynadı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 13:04
  1. Beşiktaş
  2. Adem Ljajic

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