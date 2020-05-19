Beşiktaş Gyasi'yi bitirmek üzere

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaşadığı mali sorunlardan dolayı transferde bonservissiz ya da maliyeti düşük futbolculara yönelen Beşiktaş’ın Edwin Gyasi transferinde sona geldiği aktarılmıştı.

Şu anda Bulgaristan Ligi ekiplerinden CSKA Sofya forması giyen Gyasi'nin 5 Haziran'da takımıyla olan sözleşmesinin sona ermesinin ardından Beşiktaş'a gideceği öne sürülmüştü.

Gana medyası konuyla ilgili Beşiktaşlı bir yöneticinin ifadelerine yer verirken, bu transferin bitme aşamasında olduğunu okuyucularına duyurdu.

Haberin detaylarında yer verilen bilgiler şu şekilde:

Türkiye Süper Lig kulübü Beşiktaş, bu yaz aylarında Ganalı kanat oyuncusu Edwin Gyasi'yi kadrosuna katacak. Gyasi, son aylarda Kartallarla güçlü bir şekilde bağlantı kurmuştu.

Yetenekli kanat oyuncusu, Bulgaristan'da gösterdiği etkileyici performansa rağmen bu yaz serbest kalmayı tercih etmişti.

Beşiktaşlı bir kulüp yetkilisi, konu ile ilgili yaptığı konuşmada, "Edwin Gyasi ile gerçekten ilgileniyoruz ve onunla bu yaz sözleşmeyi imzalamak istiyoruz. O çok iyi bir oyuncu ve her kulüp ona sahip olmak ister. Ayrıca onu uzun süredir izliyoruz ve kulübümüze harika katkılar yapacağını düşünüyoruz. Bu yaz neler olacağını göreceğiz" dedi.

Gyasi Beşiktaş forması giymek istiyor

Öte yandan Gyasi de Türk şampiyonuna katılma arzusunu dile getirdi. Gyasi için bazı üst düzey Avrupa kulüplerinin de devrede olduğu biliniyor.

Kaynak: Fotomaç