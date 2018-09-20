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Beşiktaş golcüsünü İngiltere'de buldu!

Alvaro Negredo ile yollarını ayıran Beşiktaş, İngiliz devi Chelsea'de forma giyen golcü oyuncu Oliver Giroud'u gözüne kestirdi.

20 Eylül 2018 Perşembe 19:59
Beşiktaş golcüsünü İngiltere'de buldu!

Beşiktaş'ta beklenen performansı bir türlü sergileyemeyen Alvaro Negredo ile yollar geçen gün resmen ayrılmıştı. İspanyol futbolcunun Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al Nasr'a gitmesi sonrasında yönetim, Ocak ayındaki ara transfer dönemi için kolları şimdiden sıvadı.

CHELSEA'YI İKNA TURLARI BAŞLAYACAK

Hücum hattını dünyaca ünlü bir golcüyle güçlendirmek için çalışma başlatan Kara Kartal'ın, bu doğrultuda ilk adayı İngiltere Premier Lig'den bulduğu ortaya çıktı. Yönetimin, İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'nin Fransız golcüsü Oliver Giroud'un peşinde olduğu öğrenildi. Kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 31 yaşındaki isim için çalışma başlatan Siyah-Beyazlılar, yıldız isim ve Chelsea'yi ikna turlarına yakın zaman içerisinde start verecek.

SERDAL ADALI FORVET TRANSFERİNDE TAM YETKİLİ

Başkan Fikret Orman'ın yenilenen yönetiminde İkinci Başkan olarak görev alan Serdal Adalı'nın, forvet transferi konusunda tam yetkili olarak çalışma yürüttüğü kaydedildi. Kulüpte daha önce futbol şubesinin başında görev yapıp Ricardo Quaresma'nın transferini gerçekleştiren Adalı'nın, Kartal'ın yeni forvetini de bitirecek isim olduğu kaydedildi. Adalı'nın, ilk aday olarak Oliver Giroud'un belirlenmesine ek olarak Avrupa'dan birçok golcü alternatifinin de bulunduğu belirtildi.

(Fanatik)

Haber Tarihi: 20 Eylül 2018 Perşembe 19:59
  1. Fikret Orman
  2. İngiltere
  3. Beşiktaş
  4. Negredo
  5. Chelsea

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