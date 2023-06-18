Beşiktaş Gedson kararını verdi! Şimdi beklemede...

Beşiktaş'ta ortaya koyduğu performansla dünya devlerinin dikkatini çeken Gedson Fernandes'in bonservis bedeli belli oldu. Siyah-beyazlılar, yıldız oyuncusunu isteyen kulüplere vereceği cevap netleşti...

Yıldız oyuncusu için geçtiğimiz sezon içinde 25 milyon euro talep eden Beşiktaş yönetimi, Gedson Fernandes'i şimdi isteyen takımlardan 35 milyon euro talep ediyor.

Bu transferin gerçekleşmesi durumunda Türkiye'nin en pahalı sattığı oyuncu olarak Gedson tarihe geçecek. Bir önceki rekor yine Beşiktaş'a Cenk Tosun transferine aitti. (22.5 milyon euro)

Beşiktaş'ın Benfica'dan transfer ettiği Gedson Fernandes üzerinden kazanılacak paranın yarısı Benfica'ya gidecek.

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