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Spor Beşiktaş, Gedson Fernandes'i aldı!
Spor

Beşiktaş, Gedson Fernandes'i aldı!

Beşiktaş, Portekizli orta saha oyuncusu Gedson Carvalho Fernandes'in transferini KAP'a bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-02-03 19:30:00 - 2022-02-03 19:35:45
Beşiktaş, Gedson Fernandes'i aldı!

Beşiktaş, Portekizli orta saha oyuncusu Gedson Carvalho Fernandes ile 1 Temmuz 2022 tarihinden başlamak üzere 4+1 yıllığına anlaşmaya vardı, Siyah beyazlı kulüp transferi KAP'a bildirdi.

Sezonu Çaykur Rizespor'da tamamlayacak

Benfica'ya 6 milyon Euro transfer bedeli ödeyecek Siyah-beyazlı kulüpten transfere ilişkin yapılan açıklama şöyle:

Profesyonel futbolcu Gedson Carvalho Fernandes'in 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere transferi konusunda SL Benfica Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. SL Benfica Kulübü'ne 6.000.000 Avro transfer bedeli ödenecektir.

Oyuncu ile 1 Temmuz 2022 tarihinden başlamak üzere dört yıl artı bir yıl opsiyonlu olacak şekilde anlaşmaya varılmıştır. Oyuncunun ileride başka bir kulübe kiralanması ya da satılması durumunda elde edilecek gelir, Kulübümüz ve SL Benfica Kulübü arasında 50% - 50% olarak paylaşılacaktır.

Protekizli orta saha oyuncusu futbolcu, sezonu kiralık olarak Çaykur Rizespor'da tamamlayacak.

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