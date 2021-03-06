Beşiktaş Gaziantep maçı kaç kaç bitti? Beşiktaş Gaziantep maçı özet, skor durumu

Beşiktaş, Süper Lig'in 29. haftasında Gaziantep FK'yı Aboubakar'ın golleriyle 2-1 mağlup etti ve liderliğe yükseldi. Siyah-beyazlıların galibiyet serisi ise 5 maça çıktı.

Beşiktaş Gaziantep maçı özeti

Süper Lig’in 29. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park’ta oynanan maçta Gaziantep FK’yi 2-1 mağlup etti. Beşiktaş’ın golleri Aboubakar’dan gelirken, Dicko’nun penaltıdan attığı gol teselliden öteye gidemedi. Üste üste beşinci galibiyetini alan Beşiktaş zirvenin yeni sahibi oldu.

Ligde zirveye yerleşmenin hesaplarını yapan Beşiktaş ile orta sıralardaki yerini korumaya çalışan Gaziantep FK arasındaki mücadele, tempo açısından düşük geçti. Maçın 15. dakikasında Aboubakar ile bulduğu golle öne geçen Beşiktaş, kalan dakikalarda tempoyu düşürdü. Gaziantep FK’nin net pozisyon bulamadığı karşılaşmada Aboubakar, 72. dakikada farkı ikiye çıkardı.

Maçın son dakikalarında Gaziantep FK’nin kazandığı penaltı sonrası Dicko topu ağlara gönderdi. Ancak bu gol, Gaziantep FK’nin puan almasına yeterli olmadı. Uzatmalarda bir puana yaklaşan Gaziantep FK’de Ribeiro’nun vuruşunda direk gole izin vermedi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Beşiktaş, kritik maçta üç puanla ayrılan taraf oldu.

Geçtiğimiz haftalara göre daha düşük bir tempoda oynamasına rağmen mücadeleden 2-1 galip ayrılan Beşiktaş, Galatasaray’dan liderlik koltuğunu devraldı. Savunmada rakibine az pozisyon vermesine rağmen mağlup olan Gaziantep FK ise, hücumda sergilediği kötü performansla dikkat çekti.

Rakip kalede etkili pozisyon üretemeyen, Aboubakar’ın yakaladığı iki pozisyonda ise gole engel olamayan Gaziantep FK, sahadan mağlup ayrılan taraf oldu. Düşük tempoda geçen maçın tüm kontrolünü rakibine bırakan Gaziantep FK, zorlu deplasmanda net pozisyon yakalayamadan mağlubiyetle ayrıldı.

Bu galibiyetle puanını 60 yapan Beşiktaş, Süper Lig’de 1. sıraya yükseldi. Gaziantep FK ise 43 puanda kaldı.