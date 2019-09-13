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Beşiktaş, Gaziantep deplasmanında karşı karşıya

Beşiktaş, Süper Lig'in 4. haftasında yarın Gazişehir Gaziantep ile karşılaşacak.

13 Eylül 2019 Cuma 09:16
Beşiktaş, Gaziantep deplasmanında karşı karşıya

Beşiktaş, Süper Lig'in 4. haftasında yarın deplasmanda Gazişehir Gaziantep ile karşı karşıya gelecek.

Kalyon Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Süper Lig'in ilk üç haftasında iki takım da birer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet sonucunda dörder puan topladı.

Siyah-beyazlı takımda sakatlığı yeni geçen Burak Yılmaz henüz takımla çalışmalara başlamadı. Arka adalesinde rahatsızlığı bulunan Dorukhan Toköz dünkü antrenmana katılmadı.

Beşiktaş'ın transfer döneminin son bölümünde renklerine kattığı Mohamed Elneny ile Abdoulay Diaby, görev verilmesi durumunda ilk kez bir resmi maçta siyah-beyazlı formayı giyecek.

Gazişehir Gaziantep ve Beşiktaş, Süper Lig'de ilk kez karşılaşacak.

Son 3 deplasmanda mağlubiyet

Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı son 3 deplasman müsabakasını kaybetti.

Ligde geçen sezon deplasmanda oynadığı son iki maçta Galatasaray ve Trabzonspor'a yenilen siyah-beyazlı takım, bu sezonun ilk haftasında ise Demir Grup Sivasspor'a mağlup oldu.

 

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 09:16
  1. Trabzon
  2. Sivas
  3. Gaziantep
  4. Beşiktaş
  5. Süper Lig
  6. Anadolu Ajansı

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