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Spor Beşiktaş, Galatasaray'ın istediği isme kancayı taktı
Spor

Beşiktaş, Galatasaray'ın istediği isme kancayı taktı

Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Beşiktaş, Galatasaray'ın da istediği golcüye kancayı taktı. İşte isim isim Beşiktaş'ın transfer listesi.

Yeniakit Publisher
2021-05-27 16:21:00 -
Beşiktaş, Galatasaray'ın istediği isme kancayı taktı

Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Beşiktaş, transfer sezonunu da şampiyon tamamlamak için harekete geçti. Siyah beyazlılar, golcü transferini ilk sıraya yazarken bu doğrultuda flaş bir ismi gündemine aldı. Kartal, Peru basınına yansıyan haberlere göre Galatasaray'ın da istediği golcüye kancayı taktı. İşte isim isim Beşiktaş'ın transfer listesi.

JUAN MATA

Adem Ljajic ve Bernard Mensah'tan beklenen verimi alamayan Kara-Kartal, 10 numara transferi için düğmeye bastı. Hücum aksiyonlarında çeşitlilik yakalamayı amaçlayan Sergen Yalçın'ın talebi üzerine yönetim harekete geçti. 33 yaşındaki yıldız futbolcunun İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United ile olan sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek.

ROSIER

Beşiktaş'ın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Valentin Rosier, siyah-beyazlı takımda devam etmek istediğini söyledi. Sergen Yalçın da Rosier ile devam etmek istediğini yönetime iletti.

GHEZZAL

Beşiktaş, bir diğer kiralık yıldızı Ghezzal için de nabız yokluyor. Ancak yıldız ismin transferi kolay olmayacak. Fransız ekibi Monaco'nun Ghezzal için Leicester City'ye 15 milyon Euro önerdiği yazılıyor.

GEORGIOS GIAKOUMAKIS

Siyah-beyazlılar Sergen Yalçın'ın ısrarla istediği, Trabzonspor'un da peşinde olduğu Georgios Giakoumakis'in işini bitiriyor. Yönetici Erdal Torunoğulları kutlamalarının ertesinde hemen Amsterdam'a gitti, ailesini bile görmeden Venlo şehrine geçti. Burada, ocak ayında ikna etmeyi başaramadığı Hollanda ekibinin yöneticileriyle Giakoumakis'in transferini konuştu.

ORIGI

Beşiktaş yeni sezon öncesinde transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken gündeme bomba bir isim geldi... İngiliz medyası, Siyah-Beyazlılarla ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya attı. İngilizler'e göre Liverpool'da fazla forma şansı bulamayan Belçikalı Divock Origi, Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alıyor.

BENTEKE

Yeni sezonda yer alacağı Şampiyonlar Ligi'ne güçlü bir kadroyla giriş yapmak isteyen Beşiktaş'ta, Christian Benteke konusunda sıcak gelişmeler yaşandı. İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace'ın formasını giyen 30 yaşındaki futbolcuyla, menajeri aracılığıyla ilk teması kuran Kara Kartal'a, dünyaca ünlü isimden müjdeli haber geldi. Crystal'ın yeni sözleşme teklifini henüz kabul etmeyen Benteke'nin, Premier Lig ekibiyle yollarını ayırabileceği bildirildi.

SEFEROVIC

Yeni sezon öncesi golcü arayışlarını sürdüren Beşiktaş'a yeni bir forvet daha önerildi. Menajerler bu sezon Benfica'da 47 maçta 26 gol, 7 asist üreten Boşnak asıllı İsviçreli santrfor Haris Seferovic'i siyah-beyazlılara önerdi.

AFSHA

Mısırlı futbolcunun menajeri Abdelrahman Ismail de Mısır basınına yaptığı açıklamada Beşiktaş ve Galatasaray'ın oyuncusuyla ilgilendiğini doğrulamıştı.Mısır Ligi ekiplerinden El Ahly'de forma giyen Afsha, bu sezon 30 maçta 4 gol ve 8 asist kaydetti. 25 yaşındaki futbolcunun kulübüyle sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.

KECHRIDA

Fransız gazeteci Julien Tapie, siyah-beyazlıların kimsenin aklına gelmeyen gizli hedefini açıkladı. Beşiktaş'ın, Saint Etienne ile beraber Tunus Milli Takımı'nın sağ beki Wajdi Kechrida'yı istediğini iddia etti.

ANDRE CARRILLO

Peru basınına yansıyan habere göre Beşiktaş, Galatasaray'ın da ilgilendiği Andre Carillo için harekete geçti. 2019'da Benfica'dan 9.5 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle Al-Hilal'e transfer olan 29 yaşındaki yıldız oyuncunun, takımı ile olan sözleşmesi 2023'te sona eriyor.

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