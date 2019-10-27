  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Beşiktaş, Galatasaray'ı devirdi

Süper Lig’in 9. haftasında Beşiktaş, Galatasaray'ı 1-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

2019-10-27 20:56:00 - 2019-10-27 20:59:58
Beşiktaş, Galatasaray'ı devirdi

Süper Lig'in 9. haftasındaki dev derbide Beşiktaş evinde Galatasaray'ı konuk etti. Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi siyah-beyazlılar 1-0'lık skorla kazandı ve kritik 3 puanı hanesine yazdırdı.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren gol, 69. dakikada Umut Nayir'dan geldi.

Bu sonucun ardından Beşiktaş son 3 maçta 7 puan alarak 12 puana yükseldi. Galatasaray ise ilk haftadaki Denizlispor maçının ardından sezonun 2. yenilgisini aldı ve 13 puanda kaldı.

Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray evinde Rizespor ile karşılaşacakken, Beşiktaş ise deplasmanda Antalyaspor'a konuk olacak.

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

misafir

YENİ AKİT'İN DİKKATİNE! ÖNCEKİ SİTENİZ DAHA İYİYDİ.
  • Yanıtla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23