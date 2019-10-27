Beşiktaş, Galatasaray'ı devirdi
Süper Lig’in 9. haftasında Beşiktaş, Galatasaray'ı 1-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.
Süper Lig'in 9. haftasındaki dev derbide Beşiktaş evinde Galatasaray'ı konuk etti. Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi siyah-beyazlılar 1-0'lık skorla kazandı ve kritik 3 puanı hanesine yazdırdı.
Beşiktaş'a galibiyeti getiren gol, 69. dakikada Umut Nayir'dan geldi.
Bu sonucun ardından Beşiktaş son 3 maçta 7 puan alarak 12 puana yükseldi. Galatasaray ise ilk haftadaki Denizlispor maçının ardından sezonun 2. yenilgisini aldı ve 13 puanda kaldı.
Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray evinde Rizespor ile karşılaşacakken, Beşiktaş ise deplasmanda Antalyaspor'a konuk olacak.