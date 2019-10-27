Beşiktaş Galatasaray maçı kaç kaç bitti?
Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Peki, Beşiktaş Galatasaray maçı kaç kaç bitti?
Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Peki, Beşiktaş Galatasaray maçı kaç kaç bitti?
MAÇ SONUCU: 1-0
Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray'ı konuk etti.
Siyah-beyazlı ekip taraftarının desteğini de arkasına alarak maça iyi başlayan taraf oldu.
Mücadelenin ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle tamamlandı.
Dakikalar 69'u gösterdiğinde Umut Nayir sahneye çıktı ve takımını öne geçirdi: 1-0
Maçın kalan dakikalarında başka gol olmayınca sahadan 3 puanla ayrılan taraf Beşiktaş oldu.
Beşiktaş: L. Karius, E. Roco, Pedro Rebocho, D. Vida, Gökhan Gönül, Atiba Hutchinson, Mohamed Elneny, J. Lens, Caner Erkin, Abdoulay Diaby, Umut Nayir
Galatasaray: Muslera, Mariano, Christian Luyindama, Marcão Teixeira, Yuto Nagatomo, Younès Belhanda, S. Nzonzi, Mario Lemina, Ryan Babel, Florin Andone, Sofiane Feghouli