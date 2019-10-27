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Spor

Beşiktaş Galatasaray maçı kaç kaç bitti?

Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Peki, Beşiktaş Galatasaray maçı kaç kaç bitti?

2019-10-27 20:53:00 - 2019-10-27 20:56:35
Beşiktaş Galatasaray maçı kaç kaç bitti?

Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Peki, Beşiktaş Galatasaray maçı kaç kaç bitti? 

MAÇ SONUCU: 1-0

Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray'ı konuk etti.
Siyah-beyazlı ekip taraftarının desteğini de arkasına alarak maça iyi başlayan taraf oldu.
Mücadelenin ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle tamamlandı.
Dakikalar 69'u gösterdiğinde Umut Nayir sahneye çıktı ve takımını öne geçirdi: 1-0
Maçın kalan dakikalarında başka gol olmayınca sahadan 3 puanla ayrılan taraf Beşiktaş oldu.  

 

Beşiktaş: L. Karius, E. Roco, Pedro Rebocho, D. Vida, Gökhan Gönül, Atiba Hutchinson, Mohamed Elneny, J. Lens, Caner Erkin, Abdoulay Diaby, Umut Nayir

Galatasaray: Muslera, Mariano, Christian Luyindama, Marcão Teixeira, Yuto Nagatomo, Younès Belhanda, S. Nzonzi, Mario Lemina, Ryan Babel, Florin Andone, Sofiane Feghouli

 

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