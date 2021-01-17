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Spor Beşiktaş Galatasaray maçı kaç kaç bitti?
Spor

Beşiktaş Galatasaray maçı kaç kaç bitti?

Derbi kaç kaç bitti? Süper Lig’in 19. haftası Beşiktaş Galatasaray derbisine sahne oluyor. Peki, derbi kaç kaç bitti? | Beşiktaş Galatasaray maçı sonucu

Yeniakit Publisher
2021-01-17 19:30:00 -
Beşiktaş Galatasaray maçı kaç kaç bitti?

Süper Lig’de heyecan devam ediyor. 19. hafta mücadelesinde Beşiktaş sahasında Galatasaray’ı konuk ediyor. Peki, maç kaç kaç?

Beşiktaş Galatasaray maçı kaç kaç bitti?

Beşiktaş Galatasaray derbisi saat 19.00’da başladı. Mücadele devam ediyor.

Canlı Skor: 0-0

BEŞİKTAŞ'IN İLK 11'İ: ERSİN, ROSIER, MONTERO, VİDA, RIDVAN, ATİBA (KAPTAN), JOSEF, OĞUZHAN, GHEZZAL, LARİN, ABOUBAKAR

GALATASARAY'IN İLK 11'İ:  OKAN KOÇUK, ŞENER, LUYİNDAMA, MARCAO, SARACCHİ, TAYLAN, BELHANDA, ETEBO, ARDA TURAN (KAPTAN), OĞULCAN ÇAĞLAYAN, DIAGNE

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